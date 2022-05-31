أقــام قســم الفنون والتصميم الغرافيكـــي في الجامعة الأمريكية بالكويت «AUK» معرض مشاريع التخرج السنوي الـ 15 الذي أقيم في مركز البروميناد الثقافي بمول البروميناد في حولي، حيث وفر المعرض للطلاب فرصة لعرض أعمالهم الإبداعية التي غطت مجموعة من المواضيع، كالوعي الاجتماعي والثقافي والهوية التجارية وريادة الأعمال.



واستمــــر المعــــرض أسبوعا، حيث تم تقييم الطلاب المشاركين من قبل الخبراء بناء على إبداعهم وأسلوب عرض مشاريعهم، وقدرتهم على وضع وتطبيق استراتيجية البحث في مجال التصميم الغرافيكي بشكل فعال، وقدرتهم على تخطيط وتنفيذ مشروع تصميم غرافيكي جذاب ومقنع.



وقال رئيس قسم الفنون والتصميم الغرافيكي، وليام أندرسن عن المعرض وما يمثله: «بعد توقف دام عامين في المعارض الفنية، يفخر قسم الفنون والتصميم الغرافيكـــي بالجامعـــة الأمريكية في الكويت بتقديم معرض التصميم الغرافيكي 2022. ويقدم المعرض المشاريع النهائية الضرورية لتخريج طلبة تخصصات التصميم الغرافيكي. تجمع مشاريعهم النهائية كل المعارف والمهارات التي اكتسبوها وتسلط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم».



بدورها، أعربت الأستاذة المساعدة في التصميم الغرافيكي كلير جيدينجز، عن فخرها تجاه طلاب الجامعة الأمريكية في الكويت وبالجهود التي بذلوها بقولها: «أنا فخورة حقا بطلابنا لإقامة معرض مشاريع تخرج مبهر، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي واجهناها هذا الفصل الدراسي. العمل رائع ومتنوع للغاية ويعكس حقا القدرات الإبداعية لطلبتنا».



ويقدم معرض التصميم الغرافيكي فرصـــة للطلاب المشاركين لتطبيق رؤاهــم المعرفية وإبراز نقاط قوتهم في التصميم والتعلم بشكل كامل في عملية مكثفة ومتواصلة من البحث وتطوير الفكرة وصياغتها من خلال التعبير المرئي.



وكانت الفنانة الرقمية صبا العنزي مــن المشاركين بالمعرض، حيث ناقشت كيف ساعدتها الجامعة في الوصول إلى إمكاناتها «قسم الفنون والتصميم هو الأفضل، لقد ساعدوني من خلال مشاريعي وجعلوني أشعر بالثقة والأمان، الجامعة الأمريكية في الكويت مجتمع آمن يسمح لك بالتعبير عن نفسك وعن فنك».