عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة المرحلة المتوسطة أداء اختبارات نهاية العام لليوم الثاني أمس كل حسب منطقته، بينما قدم طلبة الصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي امتحان التربية الإسلامية وسط بيئة مناسبة وفرتها الإدارات المدرسية في إطار خطة الاختبار المريح الذي قوبل بارتياح كبير من الطلبة.



وقام وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بزيارات ميدانية لعدد من مدارس محافظة الجهراء للاطلاع على سير لجان الاختبارات بحضور مدير عام منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد، شملت ثانوية صباح الناصر بنين، وثانوية زينب بنت محمد بنات، وثانوية النوار بنت مالك بنات، ومدرسة هالة بنت خويلد متوسط بنات.



وأعرب اليعقوب عن بالغ شكره وتقديره لمديري المدارس على جهودهم المبذولة على مدار العام الدراسي لخدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.



بدوره، أكد مدير ثانوية صباح الناصر الصباح بنين د.منصور مشاري ان الحضور كان كاملا في لجان الاختبارات أمس، مشيرا إلى أن المدرسة قامت بجميع الاستعدادات وتجهيز اللجان وسط بيئة مناسبة وتوفير كل ما يحتاجه الطالب، متمنيا لأبنائه الطلبة التوفيق والنجاح.



كما قامت مدرسة سهلة بنت سعد المتوسطة بنات بالتجهيزات اللازمة للاختبارات، وذلك بإشراف مديرة المدرسة هدى العامر، وذلك مع عودة الحياة الطبيعية، حيث تعد أول خطوة للعودة الشاملة للطالبات في الاختبارات النهائية، حيث تم تنظيم الفصول وتنظيفها وتوزيع المهام، وتشكيل فريقين: الأول يختص بلجنة «اسألني» والذي يكون قبل الاختبار للرد على الاستفسارات والثاني لـ «التدخل السريع» والذي يتدخل في حالات الطوارئ.



من جهته، قال مدير ثانوية الراعي النميري صلاح الصانع: بدأنا في استقبال الطلاب لأداء اختباراتهم خلال الفترة الدراسية الثانية للصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي دون مشكلات أو عوائق تذكر، مشيرا الى أن عدد الطلاب في الصف العاشر 112 طالبا والصف الحادي عشر أدبي 33 طالبا والعلمي 64 و112 طالب منازل و47 «مسائي».



وأوضح الصانع انه تم تقسيم المدرسة على 28 لجنة بواقع 14 إلى 15 طالبا في كل منها، بالإضافة الى وضع طلاب المنازل والمسائي بلجان صالة المسرح والتربية البدنية وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مضيفا حرصنا في كل اختبار على أن يخضع الطالب للتفتيش لمنع جميع وسائل الغش التقليدية أو التقنية.