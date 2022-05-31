محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن قيمة مشاريع النفط والغاز التي أرستها الكويت في 15 عاما وتحديدا خلال الفترة بين عامي 2005 و2021 بلغت نحو 14.9 مليار دولار.



ووفق البيانات، فإن عام 2016 شهد أكبر ترسيات لعقود النفط والغاز على الإطلاق، حيث أرست الكويت عقودا بقيمة 4.2 مليارات دولار، وجاءت تلك القفزة في الترسيات بالتزامن مع الجهود التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لزيادة الطاقة الانتاجية للبلاد من النفط والغاز، علما أن العام الذي سبقه 2015 قد شهد ترسيات عقود بقيمة 1.2 مليار دولار.



وخلال العامين الماضي، أرست الكويت عقود مشاريع للنفط والغاز بقيمة 585 مليون دولار، وخلال عام 2019 تم توقيع عقود بقيمة 480 مليون دولار، ولم يتم إدراج عام 2020 ضمن جدول ترسيات العقود نظرا لتفشي جائحة كورونا في ذلك العام وانعكاسه السلبي على المشاريع في البلاد.



وتاريخياً، شهد العام 2010 ترسيات عقود بقيمة 3.1 مليارات دولار، وخلال العام 2008 تمت ترسية عقود بقيمة 1.2 مليار دولار، أما العام 2015 فتم توقيع عقود بقيمة 1.2 مليار دولار.



من جهة ثانية، قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت طرحت مؤخرا مناقصة لمشروع تحديث شبكة الغاز والمكثفات في مرافق نفطية شرقي الكويت، وهو ثاني عقد تحديث يتم طرحه لشبكة الغاز والمكثفات في هذه المنطقة.



ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء الخاص بالمشروع في 13 يونيو، كما حددت الشركة 30 أغسطس أجلاً نهائيا لتقديم العروض.



ورجحت المجلة أن تتراوح القيمة النهائية للعقد الرئيسي بين 70 مليون دولار و160 مليون دولار، وذلك استنادا الى الخطوط العريضة والإرشادات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإضافة لتحليل قيمة ضمان العطاء. وتأتي الدعوة لتقديم العطاءات من خلال طرح المناقصة في غمرة تأخيرات واسعة النطاق طالت مشاريع في قطاع النفط والغاز في الكويت، نتيجة التأثير السلبي لعدة عوامل رئيسية على مشاريع النفط والغاز في الكويت.