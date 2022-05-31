يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده لتعزيز مكانته الرائدة ضمن القطاع المالي والمصرفي في الكويت، مستمرا في تقديم المنتجات المصرفية بأحدث النظم والتقنيات بدقة وسرعة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.



وفي هذا الإطار، أعلن البنك مؤخرا عن أبرز إنجازاته التي حققها في الآونة السابقة عبر إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، ما يسهم في الحفاظ على أرقى مستوى من الأداء والتميز، واستمرار كسب ثقة العملاء بما يلاقي تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم.



ومن أبرز تلك الإنجازات، تدشين أكثر من 120 جهاز ATM حتى الآن داخل الكويت، والتي تعزز من نجاح خطط التوسع والانتشار التي تقوم بتنفيذها إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء من كل الشرائح، أما بالنسبة لسياسة توفير خدماته عن بعد، بما يسهل على العملاء إنجاز المعاملات بكل راحة وسهولة ويوفر لهم الوقت والجهد، قام البنك بإضافة خدمة تحديث بيانات البطاقة المدنية ونموذج «اعرف عميلك» من خلال الخدمة الهاتفية، حتى تكون إحدى القنوات التي يستطيع العميل استخدامها بدلا من زيارة الفرع.



وفي هذا السياق، قال نواف الخريف، المدير التنفيذي، في الإدارة المصرفية للأفراد في «KIB»: نحرص دائما على فهم احتياجات عملائنا والتركيز بشكل كبير على إثراء تجربتهم المصرفية مع البنك، وتقديم كل خدماتنا بجميع الوسائل التي تناسب كل فئة وشريحة منهم، وبناء على ذلك، حققنا مجموعة من الإنجازات خلال الفترة السابقة تعكس اجتهادنا وتثبت جدارتنا في تعزيز مكانة البنك القوية كمؤسسة مالية ومصرفية تقدم أفضل الخدمات الشاملة والمتكاملة لعملائها.



وحول إنجازات KIB البارزة فيما يتعلق بتعزيز القدرات الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإلكترونية، أكد الخريف أن البنك نجح خلال الربع الأول من العام الحالي في إطلاق 6 خدمات جديدة عبر تطبيق KIB من ضمنها خدمة مشاركة رقم «الآيبان»، وخدمة قسم فاتورتك، كما زاد عدد مستخدمي التطبيق 30%، وفي هذا الصدد أيضا، تضاعفت عمليات فتح الحساب وعمليات فتح الودائع عبر تطبيق KIB، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.