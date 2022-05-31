يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة، وفي ذلك الإطار، يوفر الوطني الفرصة لعملائه من محبي كرة القدم فرصة الدخول في سحب وأن يكونوا ضمن 70 فائزا بباقات حصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 بالتعاون مع فيزا.



وتشمل الجوائز تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، وتذاكر المباراة لشخصين. فيما يحصل 35 رابحا على إمكانية حضور المباريات ومشاهدتها من جناح Skybox الخاص بفيزا.



يمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع في حال إنفاق 200 دينار باستخدام البطاقات المؤهلة دخول السحب، حيث يضيف كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا فرصة واحدة تزداد إلى فرصتين في حالة الإنفاق خارج الكويت. كما يحصل العملاء عند التسجيل على 10 أضعاف فرص السحب.



كما يتيح الوطني الفرصة لعملاء باقة الشباب لدخول السحب عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: نلتزم في بنك الكويت الوطني بتقديم مكافآت استثنائية يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات عملائنا وأنماط حياتهم المتنوعة، من خلال توفير أفضل المزايا والعروض الحصرية على مدار العام، بما في ذلك الخصومات والحملات المميزة والفريدة من نوعها لحضور البطولات الدولية.



وأضاف: تعكس الباقات الحصرية المقدمة بالتعاون مع فيزا لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ حرصنا على التواصل مع عملائنا والتعرف على احتياجاتهم، وذلك في إطار سعينا لحصولهم على تجربة مصرفية متكاملة إلى جانب ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع مبتكرة وأكثر تطورا.



وأكد العثمان أن بطاقات الوطني الائتمانية توفر فرصة للمشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.



من جهته، قال أنكوش ديفاداسون، مدير عام Visa في الكويت: نعتز بالشراكة مع بنك الكويت الوطني في سبيل نشر أجواء الحماسة لكرة القدم في الكويت.

ويأتي هذا العرض الترويجي الذي يقدم لحاملي بطاقات Visa الوطني تجارب فريدة من نوعها في وقته المناسب مع قرب انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي ستبدأ بعد أكثر من ستة أشهر بقليل.

كما يمثل وسيلة رائعة لتوفير مزايا الاقتصاد الرقمي للمزيد من العملاء في الكويت، ونحن على ثقة من أنه سيساعد على زيادة إقبالهم على تجارب الدفع المريحة والآمنة والمليئة بالمكافآت.





