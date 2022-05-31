حريصون على تطوير القطاع الصحي وتوفير أفضل الأجهزة الطبية وصناعات الأدوية واللقاحات لتحسين الخدمات الصحية



حنان عبدالمعبود



أعلن وزير الصحة د.خالد السعيد عن تسلم مستشفى الفروانية الجديد في القريب العاجل، لافتا الى ان العام المقبل سيشهد تسلم عدد من المشاريع الأخرى مثل مستشفى العدان ومستشفى الأمراض السارية ومستشفى الولادة، مبينا ان هذه الافتتاحات الجديدة ستكون على مدى عامين مقبلين والتي ستجعل الخدمة الصحية في الكويت اكثر سلاسة وتساعد على التطور.



كما جدد وزير الصحة د.خالد السعيد في تصريح له على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر تحت شعار «كويت ميديكا» بحضور حاشد ومشاركة للمستشفيات من داخل وخارج الكويت، التأكيد على عدم رصد أي حالات لجدري القرود في الكويت، مؤكدا على استمرار أجهزة الوزارة في أعمال الترصد.



ودعا في تصريحه القطاع الطبي الأهلي في الكويت إلى الاستمرار في تقديم الخدمة، مع توفير خدمات طبية أعلى مثل جراحات القلب وزراعة الأعضاء وزراعة النخاع وغيرها، كي نستطيع أن نعتمد ولو جزئيا على القطاع الأهلي في الخدمات الصحية في الكويت.



وأكد د.خالد السعيد على إيمان «الصحة» بأن القطاع الأهلي هو أحد أزرع الوزارة، مشددا على اهتمام الكويت بتطوير القطاع الصحي، ونقل التكنولوجيا وتوفير أفضل الأجهزة الطبية وصناعات الأدوية واللقاحات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.



وذكر أن وزارة الصحة تملك نظرة مستقبلية لأن يكون القطاع الأهلي قطاعا قويا مع القطاع الحكومي لتوفير خدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت. واختتم مشددا على أن منظمة الصحة العالمية ليست معنية بالوقاية من الأمراض فقط، ولكنها تساعد الدول على تطوير أنظمتها الصحية.



من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.ناصر العنزي في كلمة مماثلة ان المؤتمر يهدف الى إبراز المستوى المتميز الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من خبرات وتجارب المستشفيات في الدول المتقدمة.



وأوضح ان ما يميز المؤتمر هذا العام هو زيادة مشاركة المستشفيات والمراكز المحلية الخاصة، لافتا الى ان مشاركة مستشفيات الضمان الصحي تؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية لتقديم الخدمة الصحية للمواطن والمقيم على حد سواء.



وأكد الحرص هذا العام على إبراز الجهود التي يبذلها القائمون على تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات القطاع الحكومي والقائمين على تنظيم جائزة «نجمة السلامة» والتي تنافست فيها المستشفيات الحكومية في تطبيق المعايير العالمية للجودة والاعتراف.



من جهته، أشاد رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية د.أيمن المطوع في كلمته بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وما نتج عنه من قرارات وتطبيقات أتت ثمارها عبر انحصار وباء (كوفيد-19) بأقل الخسائر.



وقال ان تنظيم مثل هذا المؤتمر يصب في صالح المنظومة الطبية اذ يسهم في التطوير المستمر عبر مواكبة المستجدات الطبية العالمية، مشيرا الى ان المؤتمر سعى الى تعزيز رؤية التعاون بين القطاعين بما يحقق الخطط التطويرية الموضوعة من أصحاب القرار.



من ناحيته، قال مؤسس مستشفى وارة د.عبدالرزاق العبيد في كلمته ان الخدمات الصحية التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص ضرورية وأساسية في كل مجتمع، مشيرا الى دور القطاع الحكومي البارز في احتواء فيروس (كورونا) ودعم ومساعدة القطاع الخاص له بالتخفيف من ضغوطات التعامل مع الحالات المرضية.



بدورها، قالت رئيسة قسم الجودة والاعتماد في وزارة الصحة د.هناء الغانم في كلمتها ان جائزة «نجمة السلامة» تعد رمزا تقديريا لجهود الحاصلين على الجائزة وحرصهم على تطبيق برامج السلامة وتبنى الأنشطة التي من شأنها رفع جودة الخدمات الصحية وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



وأفادت بأن الكويت من الدول الرائدة في مجال سلامة المرضى، مشيرة الى إشادة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة وإصدار توصياته للدول الأعضاء بالبدء بأفكار تحفيزية مشابهة على المستوى الوطني استرشادا بتجربة الكويت.