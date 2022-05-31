عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي براءة 15 مواطنا من قبيلة عتيبة أبرزهم النائب خالد المونس، من إجراء انتخابات فرعية مجرمة في الدائرة الخامسة لتزكية ممثلي القبيلة لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة.



وأكد المحامي محمد العتيبي بصفته وكيل عدد من المتهمين، عدم معقولية الواقعة، دافعا بتناقض الدليلين القولي والفني، وخلو أوراق القضية من أي دليل مادي ملموس يؤكد صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين.



ودفع العتيبي بعدم وجود ما يؤكد صحة التحريات كصور للعملية المزعومة أو صناديق اقتراع أو أوراق انتخاب، بالإضافة إلى عدم ضبط أي شخص متلبس بارتكاب الجريمة، مبينا أنه لا يصح تقديم المتهمين للمحاكمة بناء على لوحات مركباتهم الموجودة.