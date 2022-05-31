قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه بناء على قرار مكتب المجلس سيتم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم 14 يونيو بشأن موضوع المتقاعدين بعد التنسيق مع الحكومة، مضيفا انه ستتم الدعوة ايضا إلى جلسة خاصة أو أكثر تتعلق بالميزانيات والحالة المالية للدولة.



وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس«للتو انتهى اجتماع مكتب المجلس وقرر المجتمعون توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة في يوم 14 يونيو فيما يتعلق بموضوع المتقاعدين وجار التنسيق أيضا مع الحكومة لهذه الجلسة»، مضيفا: «بعد هذه الجلسة سوف أدعو إلى جلسة أو أكثر تتعلق بالميزانيات والحالة المالية للدولة».



وذكر الغانم: «بالنسبة لأسئلتكم فيما يتعلق بالجلسات الخاصة وأن هناك من يقول إن الجلسات الخاصة يجب ألا تعقد في ظل حكومة العاجل من الأمور، أؤكد كما قلت سابقا ان تلك الجلسات اذا انطبق على جدول أعمالها ومواضيعها صفة العاجل تتم الدعوة لها وتعقد».



وأوضح الغانم: «من وجهة نظرنا فإن موضوع المتقاعدين كما صرحت سابقا هو من المواضيع التي نعتبرها ضمن العاجل من الأمور لأنها تتعلق بفئة في غاية الأهمية وتعطلت مصالحهم بما فيه الكفاية، لذلك ستكون الدعوة يوم 14 يونيو».



وقال الغانم: «أعضاء اللجنة المالية أنهوا التقرير الخاص بالمتقاعدين وجار العمل على بعض التعديلات وإن شاء الله نتمكن من إنهاء هذا الأمر في جلسة 14 يونيو».



وأضاف الغانم «تلي جلسة المتقاعدين إن شاء الله جلسة أو أكثر للميزانيات وجار التنسيق مع رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد والإخوة في اللجنة والموعد المبدئي للانتهاء من الميزانيات سيكون في 13 يونيو».



وأكد الغانم «الميزانيات أو الحالة المالية للدولة أو المتقاعدين من وجهة نظرنا هي من المواضيع التي ينطبق عليها موضوع العاجل من الأمور، وبالتالي يجب أن توجه لها الدعوة وأن تعقد».



من جهة أخرى، قال الغانم ان وفد الشعبة البرلمانية سيتوجه غدا (اليوم) إلى بروكسل في بلجيكا، للاجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي والعديد من اللجان ورؤساء الأحزاب في البرلمان وذلك بعدما انتهت المفوضية الأوروبية من الموافقة على طلب الكويت بخصوص إعفاء الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) وأصبحت الخطوة الأخيرة هي التصويت في البرلمان الأوروبي.



وأضاف الغانم: «بسبب علاقة الكويت بصفة عامة والبرلمان الكويتي خاصة بالعديد من الأحزاب الأوروبية والبرلمان الأوروبي نستطيع إن شاء الله أن نؤمن أغلبية للتصويت بالموافقة على ملف الكويت بما يتعلق بـ(الشينغن)».



من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس.



كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب البرازيلي آرثر سيزار دي ليرا، ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي رودريغو باتشيكو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.