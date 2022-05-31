سأل النائب د.حمد المطر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، عن القانون رقم 2017/86 والمتضمن في المادة السادسة منه «يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و3 المرفقين بهذا القانون» وبصدور قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بشروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية في وزارة التربية، ونظرا لوجود وظائف إشرافية عدة شاغرة ولسنوات عديدة ومنها المدير العام لمنطقة تعليمية والتي تعد من أهم الوظائف الإشرافية التعليمية وفق القانون وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما سبب عدم الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية على الرغم من وجود شواغر في تلك المناصب المهمة في 3 مناطق تعليمية ومنذ ما يزيد على 3 سنوات؟



2- تعد وظيفة مدير عام منطقة تعليمية وظيفة إشرافية تعليمية وفق القانون 2017/86 وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، فما أسباب تكليف مدير إدارة غير تعليمية كمدير عام منطقة تعليمية؟



3- ما أسباب عدم تكليف مديري الشؤون التعليمية مديري عموم بالإنابة في المناطق التعليمية الشاغرة باعتبار وظائفهم وظائف إشرافية تعليمية حسب الجدول المرفق بالقانون وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما؟