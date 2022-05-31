وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، قال في مقدمته:



تأسست الهيئة العامة للاتـصـالات وتـقـنـية المعلومات في العام 2014، وتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين، ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية، ولما كانت هناك مواقع إلكترونية تعرض إعلانات على صفحاتها مثل موقع «يوتيوب»، مطالبا بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل تراقب الهيئة هذه المواقع وما تعرضه من إعلانات؟



2 ـ لماذا لا تفرض رسوم أو عمولات على الإعلانات التي تعرضها المواقع في شبكات الكويت؟



3 ـ هل تهدف الهيئة إلى تحقيق أرباح مالية للدولة من خلال المواقع العالمية التي تبث إعلاناتها وتعرضـهـا فـي شبكات الكويت؟