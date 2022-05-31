قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية امس ان المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، مضيفة أنه لايزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض.



وتم تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القرود في مايو معظمها في أوروبا.



وردا على سؤال حول ما إذا كان تفشي مرض جدري القرود يمكن أن يتحول إلى جائحة، قالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية «لا نعرف ولكننا لا نعتقد ذلك». وأضافت «في الوقت الراهن لا نشعر بالقلق من تفشي جائحة عالمية».



هذا وتلقت منظمة الصحة العالمية امس تقارير تؤكد إصابة 257 حالة بالمرض في 23 دولة، مؤكدة وجود نحو 120 حالة مشتبه بها في تلك الدول.



وذكرت المنظمة ـ وفقا لما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأميركية، أنه يوجد 12 حالة مصابة في 8 ولايات. وأضافت المنظمة أن «5 دول أفريقية ينتشر بها جدري القرود بشكل شائع».



وأوضحت أنه منذ عام 2017، ارتبطت الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدري القرود في غرب أفريقيا بصغر السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج، مشيرة إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل «مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع للمنظمة.