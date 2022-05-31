أعلن المجلس الرئاسي اليمني أمس تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» التي تديرها الحكومة، أن «مجلس القيادة الرئاسي أقر في اجتماع برئاسة رشاد محمد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن».



وبحسب الوكالة الرسمية، «فإن المجلس توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا».



كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية، مؤكدا أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حسب الوكالة الرسمية.



وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن إقرار اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، تم بحضور رئيس مجلس القيادة، ونوابه، عيدروس الزبيدي، ود.عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النائبان طارق صالح وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.



ويرأس عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يضم عددا من الألوية العسكرية والأمنية، كما يقود عبدالرحمن المحرمي قوات العمالقة، فيما يقود طارق صالح قوات المقاومة الوطنية والتي تضم نحو 20 لواء عسكريا.