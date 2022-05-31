الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب إيران غدا على ستاد بونيودكور، وذلك في افتتاح مباريات المنتخبين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في العاصمة الأوزبكية (طشقند) خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، حيث يلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات إيران وتركمانستان وأوزبكستان «المستضيف».



وكان المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا ضم 23 لاعبا وهم: أحمد الجانحي، مصطفى عصام «الغرافة»، صلاح زكريا، محمد النعيمي، «الدحيل»، جاسم جابر، أحمد سهيل، محمود أبوندى «العربي»، وأسامة الطيري، هاشم علي، علي مال الله «الريان»، عبدالرشيد إبراهيم، عبدالله السليطي «الأهلي»، يوسف عبدالرزاق، مصطفى طارق، فيصل محمد ويوسف عبدالله «السد»، ويوسف أيمن، جاسم المهيري، خالد وليد «قطر»، محمد عياش «الوكرة»، هارون دياب «الخور»، مروان شريف «الشمال»، المكي محسن «الخريطيات».



هذا، ووصلت بعثة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم إلى الدوحة أمس لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لمباراته المرتقبة أمام أستراليا في مباراة الملحق القاري المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المقرر لها يوم 7 يونيو على ستاد أحمد بن علي في الريان.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإماراتي مباراة ودية بالدوحة مساء الغد أمام نظيره الأردني الذي يستعد بدوره لتصفيات كأس آسيا 2023.



ويتأهل الفائز من مباراة الملحق الآسيوي ليتقابل مع منتخب بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو بالدوحة أيضا، على أن يتأهل الفائز من هذه المواجهة ليلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.



وكان «الأبيض» قد خاض تجربة دولية ودية، أمام منتخب غامبيا على ستاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.