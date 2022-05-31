أكد رؤساء البعثات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، أن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به. وأشادوا بمستوى التنظيم واحترافية العاملين فيها.



وعقد رؤساء البعثات المشاركة أمس اجتماعهم الأخير في الدورة، إذ قال المدير الفني للدورة حيدر فرمن ان الجميع أشاد في الاجتماع بمستوى التنظيم في الدورة وباحترافية العاملين فيها، وأن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به في الدورات المقبلة.



وأوضح أن المجتمعين«أعربوا عن امتنانهم لحسن الاستضافة والاستقبال، وشكرهم للجنة العليا المنظمة وجميع العاملين في الدورة، آملين التوفيق للجميع».



وتقام النسخة الرابعة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بالعام 2026، علما أن النسخة الأولى أقيمت في البحرين عام 2011، والثانية في الدمام بالسعودية عام 2015.