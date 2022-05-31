الرياض ـ خالد المصيبيح



انتزع الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي) بعد فوزه على ضيفه 2-0 وخسارة اتحاد جدة أمام 0-1 في ختام الجولة 28 من المسابقة.



ورفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الاتحاد ولكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، وبالتالي يكفيه الفوز في مباراتيه القادمتين مع الفتح والفيصلي ليحقق لقبه الثالث تواليا، فيما يحتاج الاتحاد للفوز في لقاءيه أمام الاتفاق والباطن مع خسارة الهلال لأي نقطة.



وكان سقوط الاتحاد في حائل أمام فريقها الطائي غير متوقعا بعد أن ظهر الاتحاد بأداء متواضع وسط غياب معظم عناصره المميزة كهدافه البرازيلي رومارينهو ثم بقاء حمدالله والبرازيلي كورنادو على دكة البدلاء حتى الدقيقة 60 فيما نجح الطائي في الاستفادة من هجمه معاكسه أنهاها الجزائري أمير سعيود بنجاح مانحا الطائي 3 نقاط غالية رفعته إلى المركز الثامن برصيد 34 ومبتعدا مؤقتا عن مخاوف التهديد بالهبوط فيما ظل الاتحاد على رصيده السابق 61 نقطه متساويا مع الهلال الذي انتصر على ضيفه أبها 2-0 بهدفي علي البليهي والنيجيري ايغالو الذي تصدر قائمة هدافي المسابقة.



هذا، وتقدم الفتح للمركز السادس برصيد 35 نقطة بفوزه المستحق على مستضيفه ضمك بثلاثية نظيفة لفراس البريكان فيما لم تشكل هذه الخسارة لضمك تأثيرا على مركزه الذي حجزه وحيدا وهو الخامس برصيده 43 نقطة.



وفي المجمعة، سعى التعاون للفوز على مستضيفه الفيحاء لوضع خطوه في طريق النجاة من الهبوط وهو ما تحقق له عبر هدافه الكاميروني ليندر توامبا ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بالمركز العاشر فيما بقي الفيحاء سابعا برصيد 34 نقطة.