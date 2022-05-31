القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد أقل من ساعتين من سقوط المصري البورسعيدي أمام بيراميدز 1-3 أمس الأول ضمن الدور الـ 21 للدوري، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية إقالة المدير الفني التونسي معين الشعباني لسوء النتائج، وإسناد المهمة من جديد إلى حسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، الذي تمت إقالته قبل أسابيع لسوء النتائج أيضا.



يشار إلى أن حسام حسن قاد المصري في فترة سابقة وحقق نتائج جيدة معه ووصل بالفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية بجانب نهائي كأس مصر.



ورفع بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، ولكن للأخير مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما قاطع الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي وتحديدا منذ الفوز على الأهلي.



وفي مباراة أخرى، تعادل فيوتشر مع إيسترن كومباني 1-1 ضمن الجولة نفسها.