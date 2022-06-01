حنان عبدالمعبود



أكدت مدير ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه ان المسوحات والدراسات السريرية أثبتت أن تدخين السجائر المنتظم يسبب العديد من المخاطر الصحية للإنسان اهمها داء السكري من النوع الثاني، حيث كشف أحدث بحث إكلينيكي عن وجود صلة بين مرض السكري من النوع الثاني والتدخين، كذلك خطر الاصابة بالسرطان، واضطراب المناعة الذاتية، أمراض الرئة، والوفيات المبكرة. جاء هذا على هامش احتفالية البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين بتنسيق وتنظيم ادارة تعزيز الصحة بالتعاون مع ادارة الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة بمركز علي ثنيان الغانم في الصليبخات، وقالت البحوه «يحتوي الدخان على جزيئات مسرطنة تزيد من خطر إصابة المدخنين بالسرطان، كما يثبط التدخين جهاز المناعة في الجسم.