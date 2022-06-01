حنان عبدالمعبود



احتفلت وزارة الصحة للعام الثامن بتكريم 7 مشاريع صحية متميزة لحصولها على جائزة نجمة السلامة لعام2021 والتي تمنح للمشاريع المتميزة في مجال سلامة المرضى، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. فاطمة النجار، ومدیر إدارة الجودة والاعتماد د. طلال الفضالة. والذي يميز طبيعة هذه المشاريع هي انه على الرغم من التحديات والمخاطر الهائلة التي يواجهها العاملون الصحيون على مستوى العالم في ظل جائحة كوفيد-19، إلا أنهم أظهروا التزاماً دائماً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ولتكون ذات جودة عالية واكثر أمانا.



وتعد جائزة نجمة السلامة رمزا تقديريا لجهود الحاصلين على جائزة نجمة السلامة لحرصهم على تطبیق برامج السلامة وتبني الأنشطة التي من شأنها رفع جودة الخدمات الصحیة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائیة. والكویت من الدول الرائدة في مجال سلامة المرضى، وأنها من دعت إلى هذه المبادرة التي أشاد بها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخلیجي، وأصدر توصیته للدول الأعضاء بالبدء بأفكار تحفیزیة مشابهة على المستوى الوطني استرشاداً بتجربة الكویت.



كما أن احتفالية جائزة نجمة السلامة وللعام الثامن على التوالي، تعد خطوة نحو التقدم للنظر إلى التحديات والتخطيط من أجل تقديم رعاية آمنة وفعالة لها أكبر الأثر في نفوس مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.



بالإضافة إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى زیادة وعي العاملین بالقطاع الصحي ببرامج وموضوعات السلامة والتعرف على العاملین المتمیزین في هذا المجال والذین یمكن الاقتداء بأدائهم، فضلاً عن خلق روح ومناخ التنافس الإیجابي في مجال السلامة بین المؤسسات الصحیة واستخدام الجائزة كأداة لنقل التجارب والخبرات المتمیزة.