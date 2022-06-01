أكد وزير الصحة د.خالد السعيد خلو الكويت من «جدري القرود»، حيث ان الوزارة مستمرة في عملية رصد ومراقبة الوضع لمواجهة التطورات وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.



وقال الوزير السعيد في تصريح لـ«كونا» و«تلفزيون الكويت» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في قصر السيف انه تمت إحاطة مجلس الوزراء بآخر تطورات انتشار «جدري القرود»، وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي سجلت فيها أعداد الإصابات والوفيات.



وبين انه «لا توجد اي حالة إصابة بجدري القرود تم تسجيلها في الكويت».



على صعيد آخر، أكد الوزير السعيد استعداد الوزارة لموسم الحج «عام 2022» عبر تشكيل البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة التي سترافق حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى وضع خطط وآليات التعامل مع الظروف الخاصة بموسم الحج لهذا العام والذي جاء بعد انحصار فيروس كورونا.



ولفت الى توفير تطعيم (السحايا) في جميع المراكز الصحية التابعة للصحة الوقائية إضافة إلى فحص (بي سي ار) مجاني لجميع الحجاج قبل السفر كما هو مطلوب من السلطات بالمملكة العربية السعودية وفحص (بي سي ار) مجاني آخر خلال 3 أيام بعد العودة إلى البلاد، وذلك في 3 مراكز هي (جسر جابر - محجر جابر التابع لمستشفى جابر الأحمد - صبحان).