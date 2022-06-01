القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات



أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب، يتضمن تفويض المحافظين ـ كل في محافظته ـ بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والأوقاف)، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر، على أن يكون ذلك طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



كما أوصت بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإضافة الهيئات الشبابية والرياضية ضمن أعمال المنفعة العامة، وذلك طبقا للصلاحية الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.