القاهرة - خديجة حمودة



انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر-5) والذي تجري فعالياته في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام، وذلك بمشاركة القوات البحرية لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن.



تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كل العناصر والقوات المشاركة، كما يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة في التدريب.



وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري- السعودي المشترك (فيصل- 12) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.



ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية.



تأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.