القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة م.أحمد أنور، إن الأعمال تشهد تقدما بأول طريق بطول 16 كيلومترا جار تنفيذه بالمدينة، يربط بين المدينة وشبكة طرق إقليمية سريعة، حيث يهدف إلى ربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري الإقليمي مرورا بمحور روض الفرج - الضبعة، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الطريق بلغت حوالي 50%.



وأوضح أنور، أن الطريق بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين التي ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعي بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.



وأكد أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواقيت المحددة للانتهاء من التنفيذ وبأعلى كفاءة وجودة.