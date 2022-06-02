عقدت اللجنة الفرعية للمرافق العامة والخدمات اجتماعها بمبنى معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز بشركة نفط الكويت بمنطقة الأحمدي برئاسة بلدية الكويت ومشاركة ممثلي وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة وممثل بلدية الكويت م.حمود المطيري أن هذا الاجتماع جاء في إطار التكريم شبه سنوي الذي تقيمه شركة نفط الكويت لأعضاء اللجنة، مبينا انه تم استعراض جدول أعمال اللجنة بطاولة الاجتماع ومن ثم عمل جولة داخل مبنى الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز للاطلاع على نشأة الحياة النفطية في الكويت والتحديات التي واجهتها الدولة أثناء حرائق الآبار التي خلفها العدوان الآثم على الكويت.



وفي ختام الاجتماع والجولة، تقدم رئيس اللجنة م.حمود المطيري بالشكر لشركة نفط الكويت وفريق العلاقات الحكومية.