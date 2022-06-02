أعلــنــت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية في منطقتي صــبــاح الســالم وأسواق القرين.



وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نواف المطيري، أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بقسم متابعة المخالفات قد أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تضمنت مخالفات نظافة عامة واستغلال مساحة لمحلات لعدم وجود ترخيص من البلدية وباعة متجولين، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، إلى جانب رفع بقالتين لعدم وجود ترخيص من البلدية.