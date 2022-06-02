بداح العنزي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر أمس الأربعاء، كشفت مصادر مطلعة، عن أنه تم تحديد الأربعاء المقبل 8 الجاري لعقد أول جلسة للمجلس البلدي الجديد للفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد الثالث عشر.



وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، إن الدعوة للجلسة الافتتاحية ستكون بقرار من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، وذلك حسب نص المادة 6 من قانون البلدية، مضيفة أن الأمانة العامة للمجلس البلدي ستقوم بإعداد جميع الدعوات إلى أعضاء المجلس إضافة إلى وزراء البلدية والأعضاء السابقين، كما ستتولى الأمانة إنجاز التجهيزات المتعلقة بجلسة الافتتاح المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء اللجان المختلفة، وهي: «الفنية، القانونية والمالية، لجنة المخطط الهيكلي، التطوير والإصلاح، لجنة مزاولة المهن الهندسية، لجنة الاعتراضات والشكاوى»، إضافة إلى اختيار أعضاء لجان المحافظات وهي: «العاصمة، الأحمدي، الجهراء، مبارك الكبير، حولي، الفروانية».