

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان امس وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، حيث قدمت لسموه أعضاء المجلس البلدي المعينين.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للأعضاء على اختيارهم لعضوية المجلس البلدي للدورة الحالية، ليساهموا مع زملائهم المنتخبين في المهام المنوطة بالمجلس على أكمل وجه، مؤكدا ثقته البالغة بأن التعاون البناء بينهم سيعزز مسيرة العمل البلدي العريقة.



وقال سموه ان الأمل معقود على جميع أعضاء المجلس البلدي للقيام بمسؤولياتهم على المستوى المنشود الذي يلبي طموحات المواطنين ومواصلة العمل لمعالجة تحديات خطط التنمية ورسم السياسات والمشاريع العمرانية واستيفاء المخططات الهيكلية للدولة.



وأكد سموه ان المعايير المتبعة في تعيين الأعضاء هي معايير فنية بحتة تعتمد على الكفاءة والمهنية، مشيرا إلى ان وجود هذا العدد من الأخوات الأعضاء يعد سابقة تاريخية ويأتي إيمانا من الحكومة بالدور المحوري للمرأة الكويتية التي أثبتت كفاءتها وقدراتها في كل المجالات.