ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 152 الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

كما عقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري اجتماع مشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية واجتماع مشترك آخر بشكل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي بين دول مجلس التعاون وأوكرانيا.

هذا، والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ على هامش أعمال الاجتماع المشترك.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخصوصا الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الشيخ د.أحمد الناصر موقف الكويت الثابت والمبدئي المبني على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا دعم الكويت لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

كما تمت مناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على الأمن الغذائي الدولي وعلى سوق الطاقة.

وكان الاجتماع الوزاري الخليجي عقد برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة د.نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا. وأكد المجلس «بحسب البيان الختامي» على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه كل أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.

وشدد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وجدد دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأشاد المجلس الوزاري بالمساعـــدات الإنسانيــــة والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. وعبر عن دعمه لكل الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكل المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

من جهة أخرى دعا بيان مجلس التعاون بعد الاجتماع، إلى أن تشمل المحادثات حول الاتفاق النووي لإيران وسلوكها المزعزع في المنطقة، وطالب طهران بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الداخلية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وطالب المجلس طهران بالالتزام بالميثاق الأممي والقانون الدولي للعلاقات بين الدول، مؤكدا موقفه الرافض لاستمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث.

كما دعا الوزراء كل الدول لإدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب وفرض حظر السلاح عليها.

وكان الفرحان شدد خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ على أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد، مؤكدا على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية السعودية في تويتر امس.

وبعد اجتماع مغلق، رأى وزير الخارجية الروسي أن الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة، كما اتهم في مؤتمر صحافي، امس، الدول الغربية بدفع أوكرانيا لتهديد أمن بلاده.

وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده والغرب، مضيفا أن دول الخليج أكدت أنها لن تنضم للعقوبات على موسكو.

أما عن إمداد القوات الأوكرانية بقاذفات صواريخ متطورة من الولايات المتحدة، فأكد أن تلك الخطوة تزيد من مخاطر إدخال «دولة ثالثة» في الصراع.