أدت الحكومة الأسترالية الجديدة اليمين الدستورية امس بتشكيل وصف بأنه «شامل ومتنوع» يضم وزيرين مسلمين في سابقة هي الأولى من نوعها.



وقال رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) «فخور بقيادة حكومة شاملة متنوعة مثل أستراليا نفسها».



ورحب بأعضاء وزارته من حزب العمال قائلا «الحكومة العمالية القادمة هي الأكثر خبرة في تاريخنا الفيدرالي».



ونشر موقع (سيدني مورنينغ هيرالد) الإخباري صورا لاستضافة الحاكم العام ديفيد هيرلي مراسم أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مع وجود 10 نساء في فريق وزاري متنوع يبلغ عدد أعضائه 23 عضوا يمثلون الأقليات الدينية والسكان الأصليين في أستراليا.



وتم تعيين آن علي في منصب وزيرة الشباب وهي أول وزيرة مسلمة في أستراليا كما تم تعيين إدهام هوسيك وزيرا للصناعة والعلوم وهو أول مسلم يشغل منصب وزير بينما أصبحت ليندا بورني التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين الأستراليين.



وتضم حكومة ألبانيز بعض الوجوه الجديدة بالإضافة إلى بعض المشرعين الذين خدموا في حكومة حزب العمال السابقة من بينهم زعيم حزب العمال السابق بيل شورتن الذي عين وزيرا للخدمات الحكومية وكلير أونيل التي عينت وزيرة للشؤون الداخلية وتانيا بليبيرسك وزيرة للبيئة وكريس بوين وزيرا للتغير المناخي والطاقة.



وكان حزب العمال حصل على أغلبية 77 مقعدا في مجلس النواب المكون من 151 مقعدا ما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية دون دعم المستقلين.



وكان ألبانيز شكل بعد يومين من انتخابات 21 مايو الجاري مجلسا وزاريا مؤقتا ضم أربعة وزراء رئيسيين من بينهم نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس.