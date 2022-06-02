تظاهر مئات السودانيين خارج مقر بعثة الامم المتحدة بالخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة الاممية.



ونظمت المظاهرة مجموعات تنتقد فولكر برثيس ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان.



وخرجت المسيرة في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي لتمديد تفويض البعثة في 3 الجاري.



وهتف المتظاهرون امام مقر بعثة المنظمة الدولية بشرق الخرطوم «فولكر يا ألماني الازمة حلها سوداني» و«ارحل ارحل يا فولكر».



من جهته، أعلن مجلس السيادة الانتقالي أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا مع فولكر وممثل الاتحاد الافريقي ومنظمة شرق ووسط افريقيا للتنمية (الايغاد) وناقشوا اطلاق حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين الاسبوع المقبل.



وتعمل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايغاد على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية.



وابلغ فولكر برثيس مجلس الامن في وقت سابق بأن السودان يقترب «من انهيار امني واقتصادي» إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية.