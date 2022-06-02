أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية امس إنتاج طائرة مسيرة اسمتها (صقر واحد)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العراق.



وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «الهيئة أنتجت طائرة مسيرة عراقية نوع (صقر واحد) وانطلقت التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة».



وأضاف ان «ارتفاع هذا النوع من الطائرات يبلغ 4 كم والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كم».



وأوضح الدراجي أن الهيئة ستنتج بندقية (الرافدين) وقنابل الهاون، مبينا أنه تم إجراء تجارب للدفعة الأولى من المسدسات.



وشدد على أن الصناعات الحربية فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنعا لأسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد.