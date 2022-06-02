الدوحة - فريد عبدالباقي



يبدأ المنتخب القطري الأول لكرة القدم اليوم أولى مراحل الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يغادر إلى مدينة ماربيا الإسبانية لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 2 إلى 28 الجاري، يتخللها مباريات ودية مع منتخبات عالمية.



يلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم بجانب منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.



واستدعى الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز، 26 لاعبا لخوض معسكر التدريبي في إسبانيا والتي شهدت ضم 11 لاعبا من السد، و8 لاعبين من الدحيل، بالإضافة إلى عودة المصابين محمد مونتاري، وسالم الهاجري، وأحمد فاضل، واللاعبون المختارون هم: سعد الشيب، مشعل برشم، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس (السد)، محمد مونتاري، بسام الراوي، إسماعيل محمد، المعز علي، كريم بوضياف، عاصم مادبو، عبدالله الأحرق، عبدالرحمن محمد (الدحيل)، يوسف حسن، همام الأمين، أحمد علاء (الغرافة)، خالد منير، حازم شحاتة، أحمد فاضل (الوكرة)، عبدالعزيز حاتم (الريان).



هذا، وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في إخطار الجماهير أصحاب طلبات التذاكر الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم، لحضور مباريات كأس العالم 2022.



وحدد «فيفا» الخطوات التي ينبغي اتباعها لأصحاب طلبات التذاكر الناجحة، وضرورة تسديد ثمن التذاكر اعتبارا من تاريخ الإخطار وحتى الـ 12:00 ظهر 15 الجاري وفي حال عدم السداد في الوقت المحدد سيتم إلغاء الطلب وطرح التذاكر غير المدفوعة من جديد.