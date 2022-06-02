المنامة ـ ناصر محمد



أنهى منتخب البحرين لكرة القدم معسكره التحضيري في العاصمة التايلندية (بانكوك) بفوز معنوي ومثير على حساب المنتخب التايلندي بهدفين دون مقابل، ليؤكد استعداده الجاد لخوض التصفيات الآسيوية التي تنطلق الأسبوع القادم في العاصمة الماليزية (كوالالمبور).



وبعد بداية مرتبكة تقدم على إثرها المنتخب المضيف التايلندي بهدف عن طريق ركلة جزاء، عاد البحرين للمباراة على رغم دخول المدرب البرتغالي سوزا بتشكيلة وقائمة مختلفة غاب عنها الكثير من الأسماء واللاعبين، وبدأ البحرين المباراة بتشكيلة ضمت سيد محمد جعفر في الحراسة، وأمامه الرباعي أحمد بوغمار ووليد الحيام، عباس عياد، أحمد عبدالله، وفي الوسط علي حرم، مهدي عبداللطيف، عبدالوهاب المالود، إبراهيم الختال، مهدي حميدان، وفي الهجوم عبدالله يوسف.



ونجح منتخب تايلند في السيطرة على الملعب والاستحواذ على الكرة وسط تراجع مستوى البحرين، ونجح إبراهيم الختال في معادلة النتيجة مع نهاية الشوط الأول إثر متابعته لكرة عرضية مرسلة من مهدي حميدان.



وفي الشوط الثاني، استمر الأداء على ذات النسق أفضلية تايلندية نوعا ما مع تبادل المنتخبين للفرص والهجمات ومع التغييرات التي أجراها سوزا نجح البحرين في التفوق والوصول إلى مرمى المنتخب التايلندي في أكثر مناسبة حتى نجح البديل سيد هاشم عيسى في اصطياد كرة عرضية من راشد الحوطي ووضعها في الشباك هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع أنهى به المواجهة الودية الدولية بفوز معنوي للبحرين.