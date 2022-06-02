القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشفت مصادر قوية داخل النادي الأهلي، عن أن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قررت عدم فتح ملف بقاء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مهمة تدريب الفريق من عدمه، رغم الضغوط الشديدة من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المطالب الواضحة من المحللين والنقاد الرياضيين التي تطالب برحيله ومعه مواطنه بيرسي تاو والموزمبيقي مكيسوني والبحث عن مدير فني آخر بعد الصورة التي ظهر عليها الفريق مؤخرا وخسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكدت المصادر أن هذه الضغوط تقابلها في إدارة الكرة بالنادي الأهلي حتمية الحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة أن خسارة اللقب الأفريقي لا تقع مسؤوليتها على عاتق موسيماني وحده بسبب الظروف غير العادلة التي أحاطت بالمباراة النهائية مع الوداد المغربي، وأن الفريق أمامه مهمتان في غاية الأهمية خلال الفترة المقبلة، وكل منهما تمثل بطولة، وهما بطولة الدوري المفقودة من الموسم الماضي، حيث يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بلقاء منافسه المباشر الزمالك في 19 الجاري، بعد انتهاء مهمة المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا، إذ يتصدر الفارس الأبيض جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة مع 4 مؤجلات، وبحساب الفوز في مباراة القمة، سيكون ذلك بمثابة اقتراب كبير من استعادة لقب الدوري.



والسبب الآخر الذي يصب في مصلحة بقاء موسيماني مواجهة الأهلي مع بيراميدز في 26 الجاري في ربع نهائي مسابقة كأس مصر 2021، والفائز في هذه المواجهة سيلاقي بتروجيت في نصف النهائي، ومنها إلى النهائي لمقابلة الزمالك، وهي بطولة أخرى يصعب التنازل عنها.



وبعد خسارة اللقب الأهلي، يجهز مسؤولو النادي الأهلي لإقامة مؤتمر صحافي عالمي لكشف كواليس قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة النهائي الأفريقي وعدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي.



إلى ذلك، انضم نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح إلى تدريبات الفريق المصري تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 الجاري، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023).