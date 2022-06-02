بيروت ـ ناجي شربل



أسقط الرياضي بيروت حامل اللقب مضيفه بيروت فيرست كلوب بفارق نقطتين 71- 69، في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع الشياح الرياضي البلدي، في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.



وتقدم بيروت بفارق كبير في الربعين الثاني والرابع بلغ 24 نقطة مستفيدا من تفوق لاعبيه افرادا ومجموعة وعلى رأسهم التونسي صالح الماجري ووائل عرقجي، الا ان الرياضي امتلك شخصية البطل صاحب الخبرة في المناسبات الكبرى، ونجح لاعبوه في العودة من بعيد، وانتزعوا فوزا عزيزا في عرين الخصم أمام جمهور غفير، مستفيدين من تألق البوسني علم الدين كيكانوفيتش والمصري المجنس لبنانيا المخضرم إسماعيل أحمد.



وتوقع مدربا الفريقين جورج جعجع (الرياضي) واحمد فران (بيروت) سلسلة صعبة، في حين أشاد جمهور الرياضي الذي واكب المباراة من ملعب الفريق في المنارة بأداء لاعبيه. وقال مدير النادي جودت شاكر متوجها الى اللاعبين: «أكدتم أنكم من معدن الأبطال».



ويحرز اللقب الفريق الذي يفوز بـ4 مباريات من 7 ممكنة.