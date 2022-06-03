دهن الزعفران يعد طيباً



هل شرب الزعفران لا يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها؟



٭ المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام. وتمتنع من الزينة ولبس الحلي والخروج من بيتها والتطيب، والزعفران والنعناع إذا شربته مع الشاي او القهوة او وحده فلا بأس بذلك لأنه لا يعد طيبا، بخلاف لو كان دهن الزعفران او دهن النعناع فإنه يعد طيبا. والله أعلم وإذا احتاطت لنفسها وتركته ـ أعني شربه ـ فلها ذلك لأن في المسألة خلافا بين أهل العلم. والله أعلم.



تحرم ولا تطوف



هل تصح العمرة من المرأة التي عليها العذر؟



٭ المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة او الحج غير أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. والله أعلم.



قبل صعود الطائرة



لمن أراد السفر بالطائرة للعمرة كيف يحرم؟



٭ يستعد للإحرام قبل صعود الطائرة من الاغتسال والتنظف ولبس ملابس الاحرام فهذا أيسر له، وإن لبس ملابس الإحرام في الطائرة فله ذلك، ثم إذا قرب من محاذاة الميقات أو قبله بعشر دقائق مثلا احرم قائلا: «لبيك اللهم عمرة» وإن أحرم قبل ذلك بكثير فلا بأس للحاجة، ويصح إحرامه وينعقد. والله أعلم.



أعمال العمرة



ما أعمال العمرة على سبيل الإيجاز؟



٭ ان يحرم بمعنى ينوي الدخول في الإحرام ويكون هذا الإحرام في الميقات او بمحاذاته جوا أو برا، ثم يشتغل بالتلبية فإذا وصل المسجد الحرام بدأ بالطواف سبعا ثم يصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يحلق او يقصر، والحلق أفضل، وإن كان امرأة فإنها تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة. فهنا تمت عمرته. ولمن أراد الحج او العمرة او يتفقه فيهما قبل ذهابه او يجعل معه كتابا في احكامهما. والله الموفق.



تحية المسجد الحرام



هل صحيح أنه ليس للمسجد الحرام تحية مسجد وهي صلاة ركعتين؟



٭ المسجد الحرام كغيره من المساجد إذا دخله المسلم فإنه يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، اما من دخل المسجد الحرام محرما بحج أو عمرة فإنه يبدأ بالطواف لأن الطواف تحية المسجد في حقه. والله أعلم.