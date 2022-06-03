الدليل من القرآن الكريم على تحريم الغش قوله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)، وقال تعالى أيضا: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم).



في السنة



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» (رواه مسلم)، وقد أجمع جمهور العلماء على ان الغش آفة من آفات المجتمع بكل صوره، وهو محرم لا يرضاه الله ولا رسوله ولا تقبله الفطرة السليمة التي تبتغي رضاء الله والرسول في عمله.



ابن باز (رحمه الله)



قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: إن الغش محرم وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشّنا فليس منا» يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان، فلا يجوز للطلاب والطالبات الغش لعموم الحديث.