قال أبو موسى الاشعري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك اصابعه» (اخرجه البخاري ومسلم والترمذي). يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عند تعاونهم واتحادهم باللبنات التي تشكل بناء قويا مرصوصا والذي لا يمكن له ان يبقى قويا وصامدا الا اذا تماسكت هذه اللبنات الى جانب بعضها البعض، فإذا اختل جزء او اجزاء منها بدأ البناء بالانهيار، وحتى تتضح الصورة اكثر للمسلمين شبك الرسول صلى الله عليه وسلم اصابعه ليصور المعنى الذي تشكل في نفوس السامعين بصورة حسية، وذكرت الآية الكريمة معنى قريبا، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص).