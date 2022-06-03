كشفت الفنانة درة عن كواليس تعارفها بزوجها م.هاني سعد، وكيف نشأت قصة الحب بينهما، وتحدثت للمرة الأولى عن الانفصال الذي تم بينهما بعدما طلبها للزواج، وأكدت درة أن منظومة الزواج صعبة وتنجح بقدرة طرفيها على تخطي الأوقات الصعبة.



وأشارت درة، خلال حوارها مع برنامج «ادينا بندردش» المذاع عبر «انستغرام»، إلى أن هاني كان يمتلك فكرة مختلفة عنها وهي أنها مغرورة، موضحة: البعض كان يتحدث عني أنني لست شخصية سهلة، لذا في البداية لم يكن صورة صحيحة عن شخصيتي ثم اكتشف بعد ذلك عكس ما كان يردده البعض.



وتابعت: كان بيننا أصدقاء مشتركون والتقيت به قبل سنوات طويلة، ثم بعد فترة التقينا مجددا وبدأنا نلتقي وأصبح بيننا حديث في البداية، وأعجبت به لأنه ناجح في عمله وصنع نفسه بنفسه، في البداية كنت أراه كصديق أكثر، وعندما تحدثنا معا لأول مرة بشكل جدي تكونت مشاعر، وجاءت تلك المشاعر الحقيقية تدريجيا، لافتة إلى أن أول مرة عرض عليها هاني الزواج كان خلال جلوسهما في أحد المطاعم، قائلة: كنا في مطعم وطلب مني الزواج، فكرت ثم قبلت، وبعدها انفصلنا وكانت هذه المرحلة الأولى من علاقتنا، حينها قررنا أن نبتعد وسافرت إلى تونس، ثم إلى فرنسا لأبدأ حياة جديدة وعندما عدت في المطار وجدته وقد اشترى لي باقة ورود وشعرت بأحاسيس كثيرة وقتها.



وتابعت درة: «هاني فيه حاجات مهمة زي خفة الدم، خاصة أن ثقل الدم أمر صعب ويجعل الحياة صعبة»، مضيفة: منظومة الزواج صعبة جدا خاصة أن يكون لدى الشخص مسؤوليات مختلفة وجديدة، وتفكرين طوال الوقت في شخص آخر.