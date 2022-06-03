تتخذ الأفلام الوثائقية وضعا أكبر وأضخم في السينما العالمية اليوم، ولا توثق فقط حدثا تاريخيا أو جريمة أو قصة عن أسرار عائلة مشهورة، فالآن يمكنك تحويل أي قصة إلى وثائقي، يمكنك إدخال العناصر التي ترغب، يمكنك جعله مرعبا أو غامضا أو كوميدياً أو درامياً أو موسيقياً، يمكنك أن تقدم شيئا تاريخيا أو تستعرض تاريخ علامة تجارية في العصر الحديث، وتحويله لعمل فني يستحق شراء تذكرة ومشاهدته في صالة السينما.



«الإخوة سباركس- Sparks Brothers» فيلم وثائقي وسيرة ذاتية، موسيقي وكوميدي إنتاج عام 2021، إخراج إدغار رايت الذي أعلن عن بدء تصوير فيلم وثائقي في يونيو 2018 من إنتاج شركة أم أر سي، عن رون ميل ووراسيل ميل من فرقتي البوك والروك سباركس، التي تعد جزءا من تاريخ الموسيقى منذ السبعينيات وحتى 2020.



يقدم الفيلم حياة الأخوين، منذ نشأتهما في لوس أنجيليس خلال الستينيات من القرن الماضي، واتبعاهما نظاما غذائيا من الفشار والعصائر وموسيقى البوب حتى أضاءت عروض المواهب في المدرسة الابتدائية طريقهما في رحلة الموسيقى.

نشأت فرق سباركس ورحلتها في إنتاج 25 ألبوما موسيقيا بمجموعة 300 أغنية وآلاف الحفلات الموسيقية، ويقدم إدغار من خلال رؤيته خمسة عقود من الموسيقى عبر الرسوم المتحركة والمقابلات، ويحفر بعمق في أرشيف الفرقة التي شكلت جزءا من تاريخ أميركا الموسيقي.



يتضمن الفيلم مقابلات مطولة مع رون ووراسيل ميل، إلى جانب مقالات قصيرة مع موسيقيين مثل نيو أوردر، فينس كلارك وأندي بيل أوف إيراشور، ثورستون مور من سونيك يوث.