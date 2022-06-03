DUAL



توافق امرأة على مضض على إجراء تجربة استنساخ بعد اكتشافها أن أيامها في الحياة معدودة، لكنها حينما تتعافى تحاول إيقاف التجربة وتمر بالعديد من المتاعب.



الفيلم من إخراج: رايلي ستيرنز، بطولة: كارين جيلان، آرون بول، بيولا كوالي، مايا باونيو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس.









LAST SEEN ALIVE

ينطلق «ويل سبان» في رحلة لإيصال زوجته «ليزا» إلى منزل والديها بعد اتفاقهما على الطلاق، وحينما تختفي بشكل مفاجئ في محطة الوقود، ينطلق الزوج والذي يصبح المشتبه به الرئيسي ووالديها في رحلة البحث عنها.



الفيلم من إخراج: بريان غودمان، بطولة: جيرارد باتلر، جيمي ألكسندر، داني ديتي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس.





PURSUIT



تدور أحداث الفيلم حول، المحقق «بريسلين» الذي يلتقي مع «كالواي»، وهو قرصان إلكتروني لا يرحم يحاول إنقاذ زوجته المخطوفة من عصابة مخدرات، وعندما يهرب «كالواي» من حجز الشرطة، ينضم «بريسلين» إلى قواته مع شرطي لاستعادة سجينه.



الفيلم من إخراج: براين سكيبا، بطولة: إيميل هيرش، إليزابيث فيث لودلو، جون كيوساك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 16 الجاري.