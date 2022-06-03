القاهرة - محمد صلاح



رغم كثرة وجود العديد من الأشقاء نجوم الوسط الفني في مجال واحد، إلا أن السنوات الماضية شهدت ظاهرة عدم تعاون فني بين الأشقاء، ولا نرى شقيقين أو شقيقتين تتعاونان في بطولة عمل واحد. «الأنباء» تناقش وترصد بالأسماء والأسباب تلك الظاهرة:



الشقيقان كريم وأحمد فهمي اتفقا على دخول الوسط الفني، ولكن باختلاف الأسلوب واللون الفني، فقد نجح وتألق أحمد في اللون الكوميدي بشكل مميز وأصبح أحد أهم نجومه، في الوقت الذي برع كريم في اللون الرومانسي والتراجيدي، ولم يلتقيا فنيا.



مشهد وحيد في فيلم سينمائي جمع كلا من النجمين الشقيقين رامز وياسر جلال طوال مشوارهما الفني وجاء كمجاملة من ياسر لشقيقه الأصغر، وربما للاختلاف الذي يقدمه كل منهما ما بين تخصص رامز في الكوميديا، ونبوغ ياسر مؤخرا في الاكشن والاثارة.



الفنانة روبي وشقيقتها كوكي التقيا فنيا مرة وحيدة في فيلم «الشوق»، وظهرتا أيضا كشقيقتين ولم يحقق الفيلم نجاحا الا في حدود النقد الشديد بسبب مشهد جريء لهما.



وحققت الشقيقات مي سليم وميس ودانا حمدان شهرة وتألقا وشاركن في أعمال فنية مميزة، ولكن تعتبر مي هي الأكثر تركاً لبصمة واضحة ونجاح وصولا للبطولة، أما ميس فقد برزت في مجال تقديم البرامج الكوميدية والغناء وتقليد الفنانين، وتتنوع دانا في مجال تصميم الأزياء والتمثيل، واجتمع الثلاثي مرة واحدة في تقديم برنامج.



الفنان كريم محمود عبدالعزيز نجح في إثبات وجوده كممثل واختار أن يكون كوميديا لخفة ظله وظل يرتقي من خطوة لخطوة حتى وصل للبطولة والنجومية، أما شقيقه محمد محمود عبدالعزيز فقد تحول الى منتج متميز ولكنه لا يترك الفرصة إلا ويختار احد الأعمال الفنية ليثبت انه ممثل قدير، ولكنهما لم يلتقيا فنيا.



المطرب أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد يلتقيان كثيرا ولكن كل في مجاله، فالأول يقدم تترات مسلسلات شقيقه ودائما تحقق انتشارا ونجاحا رائعا.



ولم يلتق الفنان شريف سلامة وشقيقته الكبرى الفنانة منال سلامة في أي عمل فني رغم طول مشوارهما في الاستديوهات.