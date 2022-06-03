القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت وزارة الداخلية المصرية امس، بدء تحصيل رسوم حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة)، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي («مدفوعة حج القرعة» على الكود المؤسسي الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم «11500201»)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 9 الجاري.



وأوضحت وزارة الداخلية أن كامل قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، تبلغ 74 ألفا و500 جنيه، وتشمل تكلفة الحج وصك الهدي، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران، وتبلغ 19 ألفا و990 جنيها، بإجمالي مبلغ 94 ألفا و490 جنيها لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد معا وذلك بموجب بطاقتي الرقم القومي.