القاهرة ـ ناهد إمام



بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، امس أولى رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى مدينة دبلن بدولة أيرلندا على رحلة رقم MS775 والتي غادرت من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.



وأوضحت الشركة ـ في بيان امس ـ أنه من المقرر أن يتم تسييرها بمعدل 4 رحلات أيام السبت، الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع باستخدام أحدث طرازات الشركة وهي الإيرباص A320NEO المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت Wi-Fi وخدمات التجوال.



ومع هبوط طائرة مصر للطيران للمرة الأولى بمطار دبلن حرصت مصر للطيران على الترحيب بركاب رحلتها الأولى من القاهرة ومن دبلن من خلال توزيع الهدايا التذكارية عليهم.



ويأتي تسيير هذا الخط الجديد تزامنا مع احتفال مصر للطيران بعيدها الـ90، وتأكيدا على سعي الشركة جاهدة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال فتح نقاط جديدة وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها الجوية.



ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم الجوية بين القاهرة ودبلن من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com ومكاتب مصر للطيران أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال وكلاء السياحة والسفر حول العالم.