القاهرة ـ هالة عمران



نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تسبب تناول البطيخ والخوخ والطماطم في حدوث حالات تسمم أو مغص معوي أو إصابة هذه المنتجات بأمراض تشكل خطورة على المواطنين.



وأكدت وزارة الزراعة ـ في بيان ـ أنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.. مشددة على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي متبقيات مبيدات أو كيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، كما أنه لا يوجد أي دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة.



وفيما يتعلق بفيروس إنفلونزا الطماطم، أوضحت الوزارة أنه أطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله الدائري ولونه الأحمر، وبالتالي لا علاقة له بتناول ثمار الطماطم، وهو ما يعني أن هذه الشائعة بعيدة عن الأسس العلمية، كما أنه لم تظهر إصابات في مصر إطلاقا بهذا الفيروس.



في سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة أنه يتم تصدير 350 منتجا زراعيا لأكثر من 150 دولة حول العالم.. مشيرة إلى أنه لا يوجد في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية.



وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين.. مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتعمد نشر أخبار كاذبة تثير القلق والبلبلة لدى المواطنين وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.