هالة عمران ـ و«أ.ش.أ»



تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي ومرافقوه امس، أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من المطار مرورا بميداني السلام والصداقة، وذلك خلال جولته بعدد من مشروعات التطوير في مدينة شرم الشيخ.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، حول المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ، وقال المحافظ «في ضوء تكليف القيادة السياسية بأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، فقد تم التخطيط لتنفيذ عدد كبير من المشروعات والتي نحرص على الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية، بما يليق بمكانة مصر عالميا، ولتصبح شرم الشيخ أكبر مدينة جاذبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم».



وقد وجّه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.



وأكد مدبولي أن جولته بشرم الشيخ تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27».



وخلال الجولة، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد المنطقة المحيطة بالمطار، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وخلال ذلك شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة به قبل 30 يونيو.