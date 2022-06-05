غادر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له العاصمة البلجيكية بروكسل أمس بعد زيارة رسمية للبرلمان الأوروبي استغرقت أربعة أيام بحث خلالها ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن).



وكان في وداع الغانم لدى مغادرته سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي وعدد من أركان السفارة والمندوبية.



وضم الوفد المرافق للغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي، ووكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي.



وعقد الغانم خلال زيارته والوفد المرافق له عدة لقاءات مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ورؤساء اللجان والأحزاب في البرلمان تركزت على ملف الاعفاء من تأشيرة (الشينغن) وأثمرت عن اعلان الجانب الأوروبي التأييد والدعم للملف عند طرحه للتصويت لاحقا.



وفي وقت سابق أعرب الغانم عن ثقته في حصول ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) على الاغلبية اللازمة عند طرحه للتصويت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا ان محاولات الضغط مستمرة لحين اتمام هذا الملف بأسرع وقت ممكن.



وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «الاجتماع كان مثمرا جدا ومفيدا وأستطيع ان أقول الان وبكل ثقة أننا سنحصل على الأغلبية اللازمة لتمرير ملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن)». واضاف الغانم «رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت لنا احترامها وتقديرها وتقدير البرلمان الاوروبي للكويت كدولة وديموقراطيتها وللسقف العالي للحريات واحترام حقوق الانسان فيها».



وذكر الغانم ان رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت ايضا احترامها للدستور الكويتي الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الاوروبية، وللدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة. واستطرد الغانم قائلا «نفخر ونسعد بأن تكون سمعة الكويت وبرلمانها بهذه الصورة لدى البرلمان الاوروبي».



وقال الغانم ان رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت خلال الاجتماع على دعمها لملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) ووعدت بأن يطرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الاوروبي بأسرع وقت ممكن.



واوضح الغانم «بعد اجتماعنا بكافة الكتل السياسية من محافظين وليبراليين ووسط ويسار ويمين والأحزاب الرئيسية متمثلة بحزب الشعب الاوروبي والحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب (الخضر) أعتقد أن الحصول على الاغلبية اللازمة لتمرير ملف (الشينغن) اصبحت فرصته كبيرة جدا، ومحاولاتنا وضغطنا الآن هو أن يتم النظر والتصويت على هذا الملف بأسرع وقت».



واعرب الغانم عن أمله بأن يتم الانتهاء من ملف (الشينغن) الذي ستكون له فوائد كبيرة ليست مرتبطة فقط بالسماح للكويتيين في السفر للدول الاوروبية بسهولة ويسر، وانما له انعكاسات تجارية واقتصادية وسياسية وانعكاس على سهولة انهاء الاتفاقيات مع الدول الاوروبية في المستقبل.



وقال الغانم «نحن الان بانتظار اخبارنا عن الموعد الذي سيتم فيه التصويت وستستمر الاجتماعات مع كافة الاحزاب واعضاء البرلمان الاوروبي لتأمين اكبر قدر ممكن من الموافقين على اعفاء الكويت ومواطنيها من تأشيرة (الشينغن)».



وفي ختام تصريحه أعرب الغانم عن شكره وتقديره لاعضاء بعثة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي وعلى رأسهم السفير جاسم البديوي واعضاء البعثة من ابناء الكويت الذين يعملون بجد واخلاص في مدة ليست بقصيرة ومهمة ليست بسهلة. وقال الغانم «وفق ما رأيناه وسمعناه ولاحظناه في لقاءاتنا مع كافة المسؤولين ان جميعهم يشكرون السفير واعضاء البعثة على تواصلهم وتوضيحهم واجابتهم عن الكثير من الاسئلة التي ساعدت على الاسراع في وصول هذا الملف إلى البرلمان الاوروبي، فلهم مني نيابة عن مجلس الامة والشعب الكويتي كل الشكر والتقدير وهذا ليس بالامر المستغرب على ابناء الكويت المخلصين في كل بعثات وسفارات الكويت بالخارج».



وكان الغانم قد اجتمع والوفد البرلماني المرافق له في وقت سابق بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل الى رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو اغويلار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لبلجيكا.



وبحث الاجتماع ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) بشكل موسع واستعراض جهود الجانب الكويتي في استيفاء متطلبات استكمال هذا الملف بأقرب وقت ممكن تمهيدا للتصويت عليه في البرلمان الأوروبي.



وأكد المسؤول الأوروبي خلال الاجتماع التوجه العام المؤيد في اوساط الأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن).



كما استقبل الغانم في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة بنت راشد الخاطر.



وتناول اللقاء الجهود الكويتية والقطرية المشتركة فيما يتعلق بملف إعفاء المواطنين الكويتيين والقطريين من تأشيرة (الشينغن) وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء هذا الملف.



كما عقد الغانم والوفد البرلماني المرافق له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.



وتركزت المباحثات على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) الذي دخل مراحل متقدمة بانتظار التصويت عليه من قبل البرلمان الأوروبي في مرحلة لاحقة. وتم خلال المباحثات الإجابة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بملف (الشينغن) ومنها تلك المواضيع المتعلقة ببعض الجوانب الحقوقية كموضوع تمكين المرأة وسياسة الكويت الخارجية إزاء العديد من الملفات والتي تحظى باستحسان أوروبي واسع نتيجة اعتدالها ووسطيتها ودورها الايجابي في تعزيز سياسات السلم والوفاق اقليميا ودوليا. وحضر الاجتماعات وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي.



الوسمي: ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «الشينغن» في طريقه إلى التحقق



قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي إن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) أصبح في طريقه الى التحقق بعد اعلان رؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان الأوروبي الموافقة والتأييد لهذا الملف عند طرحه للتصويت في البرلمان لاحقا.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوسمي عقب عدة لقاءات قام بها الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال زيارته الرسمية لبلجيكا مع رؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان الأوروبي.



وأضاف الوسمي «التقينا بالمجاميع الأربع الكبيرة بالبرلمان الأوروبي لبحث الإجراءات المقدمة من أجل رفع متطلبات دخول دول الاتحاد الأوروبي أو الإعفاء من تأشيرة (الشينغن)».



وذكر الوسمي «هذه المسألة تمر عبر قناتين مختلفتين في الاتحاد الأوروبي وهما المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وهي إجراء لازم».



وأوضح الوسمي أن الوفد الكويتي عقد لقاءات مطولة امتدت من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء مع رؤساء أكبر المجاميع السياسية في البرلمان الأوروبي، مضيفا «الجميع أصبح مقتنعا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المواطنين من فيزا دخول الاتحاد الأوروبي».



وأشار الوسمي إلى أن هذا الملف يتطلب تعاونا حكوميا برلمانيا، وأن إجراءات الإعفاء من فيزا (الشينغن) تتطلب موافقة جهازين مختلفين وهما الجهاز التنفيذي (المفوضية الأوروبية) والبرلمان الأوروبي.



وقال الوسمي «بعد اللقاءات وتصريحات رؤساء الكتل واللجان في البرلمان الأوروبي أصبح الإعفاء في طريقه إلى التحقق بالقريب العاجل، مضيفا«كانت مطالباتنا لهم بإنجاز هذه المسألة بأسرع وقت ممكن».



وذكر الوسمي «في 22 يونيو سيكون هناك اجتماع للجنة المعنية بهذا الملف، التي التقينا برئيسها وأبدى تفهما كبيرا لهذا الأمر».



وأوضح الوسمي أن الإعفاء من (الشينغن) يخدم الجانبين الكويتي والأوروبي بحيث سيحظى الاتحاد الأوروبي بحضور ومشاركة أكثر فاعلية سواء في الأنشطة الاقتصادية أو على المستوى الشعبي.