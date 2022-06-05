أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا باعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2023/2022.



وتضمن القرار:



مادة أولى: إيفاد الطلبة الكويتيين في بعثات دراسية على نفقة الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 وفقا للتخصصات ونسب الثانوية العامة المحددة لها وإرشادات التسجيل المرفقة بهذا القرار، والقرارات والنظم المتبعة في وزارة التعليم العالي.



مادة ثانية: يسمح للحاصلين على شهادات الثانوية في العامين الدراسيين 2021/2020 - 2022/2021 التسجيل في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 وفقا للقواعد والشروط التالية:



1 - شهادة الثانوية العامة الكويتية: النظام الموحد بقسميه العلمي والأدبي فقط.



2 - شهادات الثانوية الأجنبية الصادرة من داخل دولة الكويت او خارجها، مع اشتراط تقديم افادة لمن يهمه الامر صادرة عن ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية بمعادلة شهادة الثانوية العامة. ويتم احتساب المعدل التراكمي للطالب الدارس في أكثر من مدرسة من الصف التاسع الى الصف الثاني عشر لجميع المواد التي تمت دراستها.



3 - شهادة الثانوية الانجليزية: يشترط اجتياز ثمانية مقررات دراسية على الاقل منها اثنان أو أكثر من المستوى المتقدم التكميلي (AS-Level) أو المستوى المتقدم (A-Level) والبقية في المستوى العادي (IGCSE). وتحتسب المقررات التي اجتازها الطالب خلال الفترة البينية الموضحة أدناه وفقا لشروط القبول وهي:



أحدث امتحان: يونيو 2022، يناير 2022، يونيو 2021، يناير 2021.



نهاية الفترة البينية: يونيو 2019، يناير 2019، يونيو 2018، يناير 2018.



4 - شهادة البكالوريا الدولية (IB DP).



5 - شهادة الثانوية السعودية: يشترط تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي من المملكة العربية السعودية، وتقديم شهادة أداء اختباري القدرات والتحصيل العلمي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. ويتم احتساب النسبة الموزونة للثانوية السعودية وفقا للآتي:



القسم العلمي: 30% ثانوية عامة - 30% اختبار قدرات - 40% اختبار تحصيلي.



القسم الأدبي: 60% ثانوية عامة 40% اختبار قدرات.



6 - الالتزام بشروط قبول الثانويات الأجنبية الواردة في المادة الثانية من لائحة البعثات.



مادة ثالثة: يطبق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار على بعثات أبناء الديبلوماسيين والبعثات المتميزة وبعثات الايفاد المباشر للتخصصات الطبية.



مادة رابعة: يشترط على الطلبة المقبولين في بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 (خطة البعثات، بعثات أبناء الديبلوماسيين، والبعثات المتميزة، وبعثات الايفاد المباشر للتخصصات الطبية في الدول الاجنبية) الحصول على اختبار الآيلتز الاكاديمي بدرجة لا تقل عن 5 أو اختبار «التوفل» بدرجة لا تقل عن 45 من أحد المراكز المعتمدة لدى الوزارة داخل دولة الكويت فقط. ويمنح الطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة عاما كاملا من تاريخ إعلان نتائج القبول وقبل الالتحاق بمقر البعثة لتحقيق الدرجة المطلوبة.



مادة خامسة: يمنح الطالب المقبول في خطة البعثات وبعثات أبناء الديبلوماسيين الملتحقين في مقر البعثة عاما ميلاديا كاملا من تاريخ التحاقه بمرحلة اللغة لتحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات في اختباري الآيلتز أو التوفل فقط.



مادة سادسة: يشترط لإيفاد الطالب بالبعثات المتميزة الحصول على قبول من جامعة متميزة وفق القرارات الوزارية المنظمة، على ألا يقل معدل الطالب عن المعدلات المعلنة بخطة البعثات للعام الجامعي 2023/2022 قرين كل تخصص بدولة الابتعاث. وفي حال حصول الطالب على قبول بتخصص غير مدرج في دولة الابتعاث، يشترط استيفاؤه لأدنى نسبة معلنة للتسجيل في خطة البعثات السنوية في ذات الدولة، باستثناء التخصصات الطبية (الطب البشري - طب الأسنان - الصيدلة) التي يشترط ألا تقل النسبة عن 90%.



مادة سابعة: يوفد الطلبة المتقدمون لبعثات أبناء الديبلوماسيين، والبعثات المتميزة، وبعثات الايفاد المباشر للتخصصات الطبية، اعتبارا من الفصل/ العام الدراسي الذي استكمل به الطالب المستندات المطلوبة. ولا يجوز ايفاد الطالب لفصل أو عام دراسي سابق عن الذي استكمل به الطالب المستندات المطلوبة. ويطبق ما سبق على الطلبة الراغبين في الانضمام الى بعثات الوزارة.



مادة ثامنة: الشروط العامة:



- حفاظا على مقاعد التخصصات الطبية للطلبة الكويتيين وفق الاتفاقيات مع الجامعات في الدول المختلفة، لا يسمح بدراسة مرحلة اللغة للطالب المستوفي لدرجة الآيلتز المطلوبة من قبل الجامعات للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي لدى توفير القبول للطالب من قبل المكتب الثقافي.



- المملكة المتحدة: يشترط على الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسة الأكاديمية في المملكة المتحدة الحصول على الآيلتز الأكاديمي (UKVI).



- جمهورية أيرلندا: الطالب الذي لم يبلغ 18 عاما قبل تاريخ بدء الدراسة في الجامعة، يتوجب على أحد والديه مرافقته في مقر البعثة وذلك وفقا لقوانين الهجرة والجوازات الايرلندية.



مادة تاسعة: يجوز للطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 التغيير الى تخصصات مدرجة في ذات الدولة المقبولين بها فقط، سواء في ذات الخطة أو خطط البعثات القادمة، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة بلائحة البعثات والقرارات اللاحقة.



مادة عاشرة: لا يجوز ضم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بدءا من العام الجامعي 2023/2022 الى بعثات الوزارة بتخصصات غير مدرجة بخطة بعثات العام الجامعي 2023/2022 في الدولة الدارس بها.