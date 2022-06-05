عبدالعزيز الفضلي



بعد توقف بسبب ظروف جائحة كورونا، يعود وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب مجددا لاستقبال المراجعين الراغبين في مقابلته بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة الخامسة حتى السابعة صباحا، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد حتى الأربعاء.



وأعلنت وزارة التربية أن استقبال المراجعين سيكون في مبنى ديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة والدخول عبر بوابة رقم 4، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد، حيث إن عملية الحجز المسبق عبر منصة وزارة التربية متوافرة في المواعيد المحددة من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحا، متمنية التوفيق للجميع.