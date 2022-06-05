أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قرارا بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى درجة البكالوريوس لبرنامج الطب البشري المتقدم.



وجاء في القرار:



مادة أولى: إيفاد حملة الشهادة الجامعية الاولى - البكالــوريــوس - في التخصصات العلمية في بعثة دراسية على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري المدخل المتقدم Graduate Entry برنامج أربع سنوات.



مادة ثانية: يتعين على المتقدم استيفاء الشروط العامة، وذلك على النحو التالي:



1 - أن يكون كويتي الجنسية.



2 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالقسم العلمي.



3 - ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.



4 - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى - البكالوريوس (Level 8) (BSc Honours)، أو ما يعادلها في أحد التخصصات العلمية (الهندسة، العلوم، العلوم الطبية المساعدة، الصيدلة) بتقديم عام لا يقل عن المحدد أدناه:



٭ النظام البريطاني والايرلندي: Secong Class 2.1 Honours Grade1.



٭ النظام الأميركي (3.00).



٭ النظام الأسترالي: (Distinction).



٭ النظام النيوزلندي: (جيد جدا).



5 - تحقيق درجة لا تقل عن 500 نقطة في اختبار MCAT أو ما يعادلها في اختبار GAMSAT كحد أدنى للتقدم.



6 - تحقيق درجة 6.5 في اختبار الآيلتز، على ألا يقل عن 6.5 في أي بنوده.



7 - ألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى عند الابتعاث.



8 - لا يعتبر الايفاد طرف وزارة التعليم العالي نهائيا إلا بعد حصول المتقدم على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات التي تقدم برنامج الطب المتقدم التي توفد لها الوزارة.



مادة ثالثة: يكون نظام ترشيح المتقدمين على النحو التالي:



1 - تقدم الطلبات والمستندات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.



2 - يكون أساس المفاضلة بين المتقدمين - بعد استيفاء الشروط العامة - بناء على درجة اختبار الـ MCAT، بحيث يتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على الدرجة الاعلى في الاختبار تمهيدا للمقابلة الشخصية في الجامعات بحسب المتقاعد المتاحة.



3 - يتم إيفاد المرشح بعد اجتيازه للمقابلة الشخصية وحصوله على قبول نهائي غير مشروط في برنامج الطب المتقدم الصادر عن الجامعة الموفد لها، مصدقا من قبل المكتب الثقافي.



مادة رابعة: اعتماد المدخل المتقدم في الطب البشري (Graduate Entry) كمسار وحيد لدراسة تخصص الطب البشري للحاصلين على درجة البكالوريوس، ولا يجوز التحاقهم ببرنامج الطب البشري التقليدي (Undergraduate Program) برنامج خمس/ ست سنوات.



مادة خامسة: تطبق أحكام لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.