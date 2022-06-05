عبدالعزيز الفضلي



طلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية تزويدها بالمبالغ المقترحة لأنواع المكافآت للسنة المالية 2023/ 2024 من خلال جدول يتضمن مكافآت الأعمال الإضافية والممتازة وتدريب وتدريس وإشراف ومكافآت أعمال اللجان وأعمال أخرى.



جاء ذلك في كتاب وجهه مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر للمناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: نظرا للبدء في إعداد تقديرات مشروع ميزانية الباب الأول- المرتبات للعام المالي 2024-2023 يرجى التكرم بتزويدنا بالمبالغ المقترحة لأنواع المكافآت



بالمنطقة مع مراعاة التالي: الالتزام بالنموذج المرفق والمحدد به نوع المكافأة، تحديد بيان باللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها خلال السنة المالية في بيان مستقل مع تقدير تكلفتها وتزويدنا لاحقا بنسخة من قرار التشكيل.



وتابع: نأمل أن يصلنا الرد في موعد أقصاه 31 يوليو حتى يتسنى دراستها وإدراجها بمشروع ميزانية الوزارة الباب الأول - المرتبات، علما بأنه يتعذر علينا إدراج أية أنواع من المكافآت بمشروع ميزانية الوزارة للعام القادم والتي سترد إلينا بعد هذا التاريخ.